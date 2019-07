CALCIOMERCATO ROMA MANCINI ALDERWEIRELD PETRACHI/ Intervenuto in conferenza stampa dopo la presentazione di Leonardo Spinazzola, Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato del calciomercato in difesa. In particolare, la domanda era rivolta su due profili, Gianluca Mancini e Toby Alderweireld: "Non parlerei del singolo giocatore, ma di reparto. Con le uscite di Manolas e Marcano naturalmente abbiamo necessità di acquistare due centrali. Stiamo lavorando su più fronti e speriamo di chiudere al più presto. Ma per correttezza credo che non sia giusto parlare dei singoli".

Il direttore sportivo giallorosso ha anche trattato l'argomento Baldini: "Ho parlato di un Franco Baldini che deve essere una risorsa per la Roma e per Petrachi. Voglio essere chiaro e non ci tornerò più: se io faccio una trattativa - e le trattative le fa il sottoscritto - Baldini può essere di supporto alla Roma, non a Petrachi. È evidente che io mi avvalgo delle sue qualità. Può essere di supporto e di aiuto, ma se diciamo che è Baldini a fare il mercato della Roma siamo in errore. Vorrei che fosse chiaro a tutti che Franco deve essere di supporto alla Roma. Nel caso di Alderweireld poteva essere di supporto per far risparmiare la Roma".