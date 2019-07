Calciomercato, la settimana di Seri: Milan, Roma o...

CALCIOMERCATO ROMA MILAN NAPOLI SERI - Attualmente in vacanza dopo la Coppa d'Africa, Jean Michael Seri si appresta a decidere il suo futuro. Il 27enne centrocampista ivoriano non vuole restare al Fulham dopo la retrocessione in Championship e secondo l'emittente inglese 'Sky Sports', questa settimana dovrebbe essere decisiva per conoscere la sua prossima squadra.

Ad oggi quattro sarebbero i club sulle sue tracce, tre dei quali della Serie A: oltre allae al, come anticipato da Calciomercato.it il mese scorso in corsa per Seri c'è anche il Napoli . Mentre all'estero ci sarebbero i turchi del. Presto dovremmo scoprire chi la spunterà.