LECCE CALCIOMERCATO INTER COLIDIO/ Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Lapadula potrebbe non essere l'ultimo colpo in attacco del Lecce in questa sessione di calciomercato: Nel mirino dei pugliesi ci sarebbe infatti Camillo Ciano, fantasista del Frosinone, e non solo.

Il Lecce avrebbe sui suoi radar anche il nome di Facundo Colidio, giovane attaccante della Primavera dell'Inter. Occhi anche per Diego Farias mentre non tramonta l'interesse per Burak Yilmaz, bomber turco.