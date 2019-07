JUVENTUS DE LIGT OVERMARS / Conto alla rovescia in casa Juventus per la chiusura definitiva dell'affare de Ligt.

Ulteriori conferme sullo stato sempre più avanzato della trattativa con l'Ajax giungono direttamente dal direttore sportivo del club olandese Marc Overmars, che come riportato da 'ad.nl' ha annunciato: "Per il trasferimento di de Ligt alla Juventus siamo in chiusura. Si tratta di avere le ultime garanzie bancarie prima di confermare il trasferimento. Noi siamo molto severi su questo. Spero che sia una situazione che si risolva al più presto, ma sono fiducioso che sarà così".