CALCIOMERCATO ROMA NZONZI / Accostato al Lione e all'Olympique Marsiglia, Steven Nzonzi prosegue intanto la preparazione con la Roma. Il centrocampista francese è rimasto positivamente colpito dai nuovi metodi dell'allenatore portoghese, ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano dalla Capitale.

Per calmierare il monte ingaggi, la società di Pallotta vorrebbe infatti cederlo in questa sessione di calciomercato. Ma l'exnon accetterà qualsiasi destinazione, anzi: dopo il no alla Cina e al Galatasaray, ha fatto capire - riportano indiscrezioni di Calciomercato.it - c he valutarà solo squadre con un progetto convincente disposte tra l'altro ad acquistarlo a titolo definitivo.