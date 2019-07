Bologna, un campione d'Europa per sognare in grande

CALCIOMERCATO BOLOGNA STURRIDGE - Il Bologna pensa in grande. Reduce da una stagione difficile nella quale è stata spesso in zona retrocessione prima dell'approdo di Mihajlovic in panchina, i felsinei si candidano ad essere una delle sorprese della Serie A e sognano un posto in Europa.

Per questo i rossoblu si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di profili importanti: tra questi, come riportano i tabloid britannici, c'è Daniel, 29enne centravanti inglese che pur non essendo protagonista ha conquistato la scorsa Champions League con ildal quale si è svincolato lo scorso 30 giugno. Ma l'offerta del Bologna è inferiore a quella di: gli emiliani devono fare uno sforzo maggiore.