CALCIOMERCATO JUVENTUS AJAX DE LIGT TEN HAG AJAX / Manca davvero poco al passaggio alla Juventus di de Ligt. Il difensore è reduce da un'ottima stagone con l'Ajax, durante la quale è arrivato ad accarezzare la possibilità di giocarsi la finale di Champions League.

23.00 - Trovato l'accordo con l'Ajax per circa 75 milioni di euro bonus compresi.

22.30 - Tutto confermato, ora manca davvero solo l'annuncio ufficiale: de Ligt arriverà domani a Torino, per svolgere poi le visite mediche nella giornata di mercoledì.

19:00 - Il direttore sportivo dell'Ajax ha anche indicato il possibile sostituto di de Ligt: Edson Alvarez. "Ha buona reputazione, il suo arrivo potrebbe essere vicino: lo seguiamo da tempo ed è molto versatile".

17:50 - Cresce l'attesa in casa bianconera per l'arrivo a Torino di de Ligt. Come confermato da Overmars, restano ormai da limare gli ultimi dettagli riguardanti le garanzie bancarie del trasferimento.

La Juventus verserà circa 70 milioni di euro nelle casse dell'Ajax, mentre il difensore olandese firmerà un contratto da 12 milioni di euro annui con una clausola rescissoria da 150 milioni. Il classe 1999 potrebbe sbarcare a Torino già in serata. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.- Anche Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha di fatto annunciato la cessione di de Ligt al club bianconero.

14:08 - A parlare dell'addio del centrale ci ha pensato il tecnico dei Lancieri ten Hag ai microfoni dell'edizione online del 'De Telegraaf': "Sapevamo che questa situazione sarebbe accaduta: meglio che stia accadendo ora. Ci sarà un posto libero che altri ragazzi dovranno riempire".

12:26 - Il centrale olandese, prossimo a vestire la maglia bianconera, potrebbe indossare anche la fascia da capitano nel prossimo futuro.

