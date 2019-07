JUVENTUS PRESENTAZIONE RAMSEY / E' il Ramsey-day. Alle 14.30, presso la sala conferenze dell''Allianz Stadium', ci sarà la presentazione a stampa e tifosi del centrocampista gallese strappato dalla Juventus all'Arsenal a costo zero. Presente l'inviato di Calciomercato.it.

"Sono contento di essere alla Juventus, una delle squadre più grandi al mondo. Perdonatemi per il mio italiano ma sto studiando".

Sulla sua condizione: "Sto lavorando duramente per recuperare dall'infortunio, non sono lontano dall'essere al 100%".

Sulla scelta della Juventus: "Quando ho sentito che questo club era interessato a me, ho pensato subito alla sua grandezza e avere l'opportunità di giocare con questa maglia. Per me è una sfida, riuscire a fare un'esperienza differente anche nello stile di vita, con una cultura differente. Non vedo l'ora di iniziare".

Sul suo compito in bianconero: "La squadra mi ha riservato un ottimo benvenuto, ho già parlato con il mio allenatore. Non vedo l'ora di poter aiutare i compagni di squadra, lo staff.

E' una cosa che ci si aspetta alla Juventus quella di raggiungere gli obiettivi stagionali".

Sull'infortunio: "Sto diventando sempre più forte, è una decisione che prenderemo nei prossimi due giorni quella di partire o meno per la tournee".

Sulla sua posizione in campo: "Mi piace avere un impatto sul gioco, fare gol o assist, l'importante è aiutare la squadra. Ho provato a segnare nelle stagioni passate e lo farò anche qui".

Sulla coppia con Rabiot: "Sono un tipo di giocatore che preferisce spingersi in avanti. Nel momento in cui inizierò gli allenamenti a pieni ritmi capirò quale sarà il mio ruolo in campo".

Sull'interessamento di altre squadre in Italia, domanda posta dal nostro inviato di Calciomercato.it: "Quando ho sentito l'interesse della Juventus non ho avuto dubbi. Sono entusiasta di essere qua e spero di poter far parte di qualcosa di grande. C'erano stati altre squadre ma ora sono qui e sono orgoglioso".

Sulla corsa Champions: "Sarri ha fatto una super stagione con il Chelsea. Spero che possa portare lo stesso contributo anche qui, giocando bene ma anche vincendo".