CALCIOMERCATO JUVENTUS CESSIONI CANCELO DYBALA PERIN MANDZUKIC CUADRADO KHEDIRA MATUIDI / Non solo grandi acquisti. La Juventus continua a tenere alta l'attenzione sul mercato per provare a sistemare anche alcune situazioni in uscita. Per quanto riguarda questo aspetto, sono diversi i nomi che potrebbero, con probabilità diverse, lasciare la Continassa durante l'estate.

Il profilo con più chance di salutare la Vecchia Signora è Joao Cancelo. Il terzino portoghese vanta diversi estimatori in Europa: in Inghilterra c'è il Manchester City, il quale nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino anche Dani Alves; in Spagna il suo nome è fortemente accostato alla maglia del Barcellona. In odore di addio potrebbe essere anche Mario Mandzukic.

L'attaccante, che preferirebbe rimanere ancora a Torino, potrebbe tornare in Germania, sponda Bayern Monaco: la situazione però andrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni. Un calciatore pronto a salutare, dopo il ritorno di, è Mattia. L'ex Genoa infatti non sembra rientrare nei piani di Sarri e potrebbe porre nell'armadio a breve la casacca bianconera: su di lui c'è il forte interessamento del Benfica

Capitolo Dybala. L'argentino è stato offerto all'Inter all'interno di uno scambio finalizzato a portare alla Continassa Mauro Icardi. La Joya però avrebbe declinato questa possibile destinazione. Discorsi ancora in divenire sono quelli legati al futuro di Cuadrado. L'ex Fiorentina, sul quale avrebbe messo gli occhi la Cina, potrebbe anche rimanere qualora Sarri decidesse di sfruttarlo come terzino. Da decifrare infine le situazioni Khedira e Matuidi: entrambi potrebbero salutare, qualora arrivassero offerte interessanti.