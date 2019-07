CALCIOMERCATO MILAN ROMA PASTORE SUSO / La Roma sembrerebbe essere sulle tracce di Suso.

Il calciatore del Milan infatti non appare al centro del progetto di Marcoe non sembra incedibile.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Ecco dunque che, come affermato da 'Repubblica', il club giallorosso avrebbe messo sul piatto il cartellino di Javier Pastore. Il fantasista argentino potrebbe dunque essere la chiave per sbloccare la trattativa per l'esterno con il Diavolo.