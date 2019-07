CALCIOMERCATO NAPOLI ROG / Dopo il prestito al Siviglia, Rog si appresta a salutare nuovamente il Napoli. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il centrocampista croato ha un accordo di massima con l'Eintracht Francoforte, in contatto con la società azzurra per definire la formula del trasferimento.

Il club campano si è presa qualche giorno di riflessione per studiare la modalità della cessione, se prestito o una vendita a titolo definitivo. La valutazione del calciatore classe '95 resta comunque sui 20 milioni di euro. Rog lascerà in ogni caso l'armadietto a Elmas: il centrocampista del Fenerbahce è stato bloccato dagli azzurri già la scorsa settimana, come anticipato da Calciomercato.it.