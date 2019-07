CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED BRUNO FERNANDES / Il destino di Bruno Fernandes potrebbe decidersi durante questa sessione di calciomercato. L'ex Serie A infatti è letteralmente esploso quest'anno con la maglia dello Sporting, entrando di fatto nelle mire di diversi club. Accostato anche all'Inter, l'ex Udinese sarebbe finito sul taccuino dello United, club alla ricerca di fantasia sulla propria trequarti.

Secondo quanto riferito da 'Mirror.co.uk', il club inglese potrebbe non essere intenzionato a ricoprire d'oro i portoghese per assicurarsi il calciatore lusitano. I Red Devils infatti starebbero per chiudere con il Leicester per Harrya fronte di un esborso pari a circa 90 milioni di euro. Se questa situazione si ufficializzasse, lo United potrebbe non avere più l'intenzione di effettuare un altro colpo oneroso: ecco quindi che l'offerta per Fernandes dei Diavoli rossi potrebbe aggirarsi sui 33 milioni di euro, a fronte di una richiesta pari al doppio.

