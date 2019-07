JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenete banco in casa Juventus. Nonostante l’affetto dei tifosi nel giorno del raduno, il centravanti argentino non rientra nei piani di Sarri ed è destinato a lasciare nuovamente i bianconeri questa estate. La Roma è la squadra che in questo momento segue con maggiore attenzione la situazione del 'Pipita', anche se il numero 9 non sarebbe convinto del trasferimento nella Capitale.

Il club giallorosso - come scrive il 'Corriere dello Sport' - avrebbe però intenzione di giocarsi il 'jolly' per convincere Higuain a sposare il progetto del nuovo tecnico Fonseca. La Roma starebbe pensando infatti di offrire la fascia da capitano all’ex Milan e Napoli, con l’attaccante che la erediterebbe così da De Rossi dopo l’addio ai giallorossi del centrocampista. La Juventus intanto continua a studiare una formula ad hoc per il futuro di Higuain, tra buonuscita o un eventuale rinnovo con spalmatura dell’ingaggio prima della cessione.