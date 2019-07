p>CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA / Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it , ilinsiste per Mattiaanche perchè il grecopotrebbe andare via, è stato anche nel mirino del. Il Benfica spinge soprattutto per raggiungere l'accordo con la, ci sono degli intermediari al lavoro: Fahd Adamson e Miguel Veloso stanno lavorando su mandato del club portoghese per 'consegnare' al club lusitano l'ex portiere del Genoa.