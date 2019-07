CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA / AGGIORNAMENTO ORE 14.57: Continua il lavoro di tutte le parti in causa per arrivare ad un accordo. Secondo ulteriori indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Benfica sta spingendo per acquistare Mattia Perin in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

È questa la formula preferita dai lusitani, adesso bisognerà convincere laa cedere il portiere, chiuso dal ritorno in bianconero di Gigie desideroso di giocare con continuità dopo la precedente stagione vissuta alle spalle di

ORE 12.03: Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Benfica insiste per Mattia Perin anche perchè il greco Vlachodimos potrebbe andare via, è stato anche nel mirino del Manchester United. Il Benfica spinge soprattutto per raggiungere l'accordo con la Juventus, ci sono degli intermediari al lavoro: Fahd Adamson e Miguel Veloso stanno lavorando su mandato del club portoghese per 'consegnare' al club lusitano l'ex portiere del Genoa.

Ciro Troise/Alessio Lento