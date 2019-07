CALCIOMERCATO ROMA TOTTENHAM BALDINI ALDERWEIRELD ZANIOLO / Il mercato della Roma è in grande fermento. L'uomo giallorosso del momento porta il nome di Franco Baldini. Il consulente di James Pallotta infatti, che vanta ottimi contatti con la Premier League, è al lavoro per cercare di chiudere la trattativa con il Tottenham per Toby Alderweireld, profilo giudicato ideale per raccogliere l'eredità di Manolas.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nell'incontro previsto per oggi, l'ex dirigente dialogherà con gli Spurs anche per quanto riguarda Zaniolo, seguito anche dalla Juventus . Il centrocampista, valutato dai capitolini 50 milioni di euro, potrebbe rientrare in questo intreccio che includerebbe anche il difensore. La cessione al club londinese dell'ex Inter però appare subordinata all'addio da Londra di

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!