VIDEO e FOTO CM.IT - Lazio, visite mediche per Jony

LAZIO JONY / Visite mediche di rito per Jony, il nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Malaga come aveva anticipato Calciomercato.it.

Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it , nel pomeriggio si unirà alla squadra in ritiro, in ritardo di qualche giorno per l’attesa del transfert dalla Liga.

Dall'inviato Valerio Cassetta