CALCIOMERCATO INTER DZEKO / Conte ha bisogno con urgenza di rinforzi in attacco, nello specifico di almeno un centravanti. Ecco perché nella settimana appena cominciata è atteso il doppio sprint nerazzurro per Edin Dzeko e Romelu Lukaku. La trattativa per il bosniaco, stando a 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe sbloccarsi definitivamente 'grazie' a Zaniolo.

Nello specifico, con la rinuncia da parte di Marotta e Ausilio alla percentuale (15%) sulla futura rivendita del trequartista, ambito da Juventus . Ricordiamo che Dzeko vuole fortemente l'Inter, con la quale ha dalla scorsa primavera un accordo sulla base di un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione