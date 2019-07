GENOA PANDEV / Goran Pandev diventa centrocampista. L'esperto calciatore del Genoa ha svelato il nuovo ruolo disegnatogli dal tecnico Andreazzoli: "Oggi sono uno dei giocatori più anziani di questo gruppo, che s’è arricchito di tanti giovani, e questa è la cosa più importante.

Andreazzoli, poi, fa lavorare tanto con il pallone e la cosa ci fa immensamente piacere - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' - Quando sono arrivato in ritiro, mi ha chiamato a parte chiedendomi cosa pensavo di questo ruolo. Mi sembrava un po’ strano, anche se da giovane in Macedonia ho giocato davanti alla difesa, ma poi ho sempre fatto l’attaccante. Tocchi tanti palloni ma la fase difensiva è, diciamo così, da rivedere, anche se con allenamenti ed amichevoli si può migliorare. Ci sono tanti giocatori a cui mi ispiro, ma per il percorso che ha fatto in carriera mi viene da dire Pirlo".