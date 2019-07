JUVENTUS CANCELO DANI ALVES / Joao Cancelo resterebbe in uscita nelle strategie della nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Il portoghese è seguito in particolare da Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco, con il club campione d'Italia che valuta almeno 55 milioni l'ex terzino dell'Inter.

E' soprattutto il City dell'estimatore Guardiola a spingere per Cancelo, anche se la Juve non vorrebbe includere nell'operazione il cartellino di Danilo. Ma ci sarebbe un ulteriore ostacolo per lo sbarco a Manchester del nazionale lusitano: l'interesse, scrive 'Tuttosport', della società inglese per Dani Alves. Guardiola stravede ancora per il suo ex pupillo ai tempi del Barcellona r potrebbe portalo in Inghilterra dopo la fine del rapporto tra il brasiliano e il PSG. La Juventus intanto resta vigile su Trippier, con Sarri intenzionato però a valutare Cuadrado nel ruolo di terzino destro.