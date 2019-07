JUVENTUS PERIN BENFICA / Mattia Perin è destinato a lasciare la Juventus dopo il ritorno alla Continassa di Gianluigi Buffon. L'ex portiere del Genoa avrebbe dato il proprio assenso al Benfica, trovando l'accordo con i portoghesi come scrive stamane il 'Corriere dello Sport'. Decisivo il pressing del Ds lusitano Rui Costa, con le destinazioni Roma e Fiorentina che non si sono concretizzate per Perin.

Adesso resta da trovare l'intesa tra la Juventus e il Benfica, con il sodalizio campione d'Italia che non scenderebbe sotto i 15 milioni di euro per la cessione dell'estremo difensore. Un'altra soluzione potrebbe essere un trasferimento a Lisbona in prestito con obbligo di riscatto legato ad un determinato numero di presenze. Resterebbe ancora un po' di distanza tra le parti, anche se ci sarebbe ottimismo nel chiudere l'operazione in tempi brevi.