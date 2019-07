MILAN NASTASIC PEZZELLA / Caccia ad un centrale difensivo per il Milan. Marco Giampaolo ha espressamente richiesto un altro puntello nel cuore della difesa rossonera per completare il reparto insieme a capitan Romagnoli, Musacchio e Caldara, quest'ultimo al momento ancora ai box per infortunio.

Per restare aggiornato sulle ultime notizie Clicca Qui

Lontano ormai Lovren vista la valutazione del Liverpool, la scorsa settimana la dirigenza del 'Diavolo' ha sondato la pista Pezzella con la Fiorentina. I viola, come per Veretout, non sarebbero propensi però a fare sconti, valutando non meno do 20 milioni di euro l'argentino. Secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe così ritornata d'attualità la pista Nastastic, adesso in cima alla lista di Maldini e Boban. I rossoneri potrebbero proporre una formula con prestito oneroso e diritto di riscatto per il difensore dello Schalke 04, o mettere sul piatto Ricardo Rodriguez per strappare ai tedeschi l'ex Fiorentina.