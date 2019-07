JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Ci siamo ormai per lo sbarco a Torino di Matthijs de Ligt, che tra oggi e domani sarà in Italia per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus. Un'affare da 65-70 milioni di euro (bonus e commissioni esclusi), con il giovane difensore olandese ormai ex Ajax che firmerà un quinquennale da circa 12 milioni a stagione. Un regalo di spessore per il neo-tecnico bianconero Sarri, con de Ligt che insieme a capitan Chiellini e Bonucci formerà un trio di assoluto valore a livello europeo.

Per restare aggiornato sulle ultime notizie Clicca Qui Un'operazione che però avrebbe potuto avere uno scenario diverso, visto che ilfino all'ultimo ha provato a soffiare il giocatore classe '99 alla Juve. Il 'Mundo Deportivo' ha svelato stamane di un estremo tentativo la scorsa settimana del Barça: il presidente blaugrana Bartomeu avrebbe provato ad organizzare un blitz ad Amsterdam per incontrare Mino. E l'agente avrebbe messo subito in chiaro le cose, rispondendo al Barcellona che avrebbe ascoltato solo offerte economiche pari a quella presentata dai bianconeri. I catalani, a queste condizioni, avrebbero così fatto marcia indietro e mollato la presa su de Ligt. Che nelle prossime ore volerà a Torino per le visite mediche e la firma con la 'Vecchia Signora'.