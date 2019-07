CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Il Milan non chiude alle cessioni pesanti. Di fronte alla giusta offerta, i rossoneri sarebbero pronti a salutare i loro campioni. La cessione più dolorosa sarebbe rappresentata da Gigio Donnarumma, per il quale di recente si è fatto avanti il PSG con un'offerta che prevedeva l'inserimento di Areola nell'affare, opzione che non ha trovato il completo gradimento dei rossoneri, che valutano il loro portiere non meno di 50 milioni di euro. Così, la cessione del campioncino italiano è rimandata alla prossima offerta ritenuta gongrua.

Intanto, sono almeno due gli altri talenti in uscita, tra motivi di concorrenza, tattici e di budget: clicca qui per restare aggiornato.

Nonostante Giampaolo voglia testarne l'affidabilità nei suoi dettami di gioco, anche Suso è a rischio cessione: di fronte a un'offerta da 35-40 milioni di euro, la dirigenza aprirebbe all'addio, con la Roma tra le piste italiane attualmente più calde, considerato il sondaggio fatto di recente. Intanto, spostandoci di nuovo tra i pali, le probabilità che i rossoneri puntino sul giovane Plizzari come secondo spingerebbero Pepe Reina verso l'addio, considerato anche l'elevato ingaggio da 3 milioni annui che percepisce attualmente. Altri calciatori in odore di cessione, infine, sono Borini e Laxalt, mentre Castillejo vorrebbe convincere Giampaolo a puntare su di lui.