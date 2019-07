COPPA D’AFRICA SENEGAL ALGERIA / L'Algeria raggiunge il Senegal nella finalissima di Coppa d'Africa, in corso di svolgimento in Egitto. Un gol di Mahrez al 95’ consente agli algerini di eliminare in semifinale la Nigeria.

In precedenza, il Senegal aveva conquistato il pass per l’ultimo atto dopo i supplementari contro la Tunisia.

RISULTATI FINALI

Algeria-Nigeria 2-1

40’ aut. Troost-Ekong; 72’ Ighalo (N); 95’ Mahrez

Senegal-Tunisia 1-0 d.t.s.

100’ aut. Bronn