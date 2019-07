MILAN TONALI PSG / Difficilmente Sandro Tonali resterà al Brescia anche nella prossima stagione.

Sul gioiellino delle 'Rondinelle', oltre alle big italiane (in primis), stando a 'Gazzetta.it' continuerebbe il forte interesse del. Leonardo è da tempo un estimatore del nazionale Under 21 e lo ha seguito con attenzione già nei mesi scorsi quando ricopriva il ruolo di Dt del Milan. Il patron delCellino non sarebbe disposto a fare sconti per Tonali, con il PSG che sarebbe arrivato a mettere sul piatto 30 milioni di euro per il suo cartellino.