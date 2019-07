JUVENTUS RAFIA GERBI / Due nuovi arrivi per la Juventus Under 23.

Oltre a Erik, già prelevato a gennaio nell'operazione che ha portato Emmanuello alla Pro Vercelli, il club bianconero si è assicurato per la seconda squadra anche il cartellino di Hamza Rafia, confermando le indiscrezioni raccolte nelle scorse settimane da Calciomercato.it . I due giovani talenti sono stati convocati dal tecnico Pecchia per il ritiro della formazione Under 23, con Rafia (svincolatosi dal Lione) che nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.