INTER DANI ALVES ARSENAL / Potrebbe essere la Premier League la destinazione più probabile per Dani Alves nonostante l'interesse manifestato dall'Inter per l'ex terzino del PSG.

Stando ad 'AS', infatti, Unaispingerebbe per l'arrivo all'dell’esperto nazionale brasiliano. Presto la società londinese potrebbe farsi sotto e presentare la sua offerta al giocatore, che di recente ha conquistato l'ennesimo trofeo in carriera vincendo con illa Coppa America.