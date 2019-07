JUVENTUS HIGUAIN / In attesa dello sbarco a Torino di de Ligt previsto tra lunedì e martedì, la Juventus lavora anche al mercato in uscita con Gonzalo Higuain destinato nuovamente a lasciare i bianconeri dopo il rientro alla base dai prestiti prima al Milan e poi al Chelsea.

Ma è soprattutto la Roma a continuare il pressing per Higuain, con il centravanti argentino che per il momento non sarebbe attratto dalla destinazione giallorossa. Intanto il numero nove continua gli allenamenti agli ordini di Maurizio Sarri nel ritiro della Juve alla Continassa, mettendosi in mostra nella partitella d'allenamento odierna segnando con un bel destro da fuori. In attesa che venga deciso il suo futuro, Higuain non smette di far gol.