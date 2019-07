INTER DE VRIJ ICARDI / Buona la prima per l'Inter di Antonio Conte. Stefan de Vrij si è concesso ai giornalisti presenti dopo l’amichevole di Lugano contro i padroni di casa svizzeri: "Il modulo è nuovo, con tre dietro cambia inevitabilmente qualcosa. Dobbiamo lavorarci e lo stiamo facendo.

? Non mi piace fare paragoni, è ancora presto. In ogni allenamento ci parla e ci fa capire quello che vuole da noi. L'Inter la rivale della? Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Lavoriamo tutti i giorni per fare meglio dello scorso anno.? È una questione che non ci riguarda. Dobbiamo pensare soltanto a fare bene in campo".