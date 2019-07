INTER LAZARO LUGANO/ Valentino Lazaro, uno dei primi acquisti dell'Inter in questa sessione di calciomercato, per la prima volta è sceso in campo oggi con la maglia del club nerazzurro.

L'occasione era la sfida col Lugano, squadra e città che ospitano la Beneamata nel ritiro estivo. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Attraverso un post su Instagram, Lazaro ha commentato la sua prima apparizione con il club meneghino: "Prima partita per l'Inter. Molto onorato di vestire questa maglia".