REAL MADRID HAZARD / Niente maglia numero 7 per Eden Hazard.

In tanti pensavano che il neo-acquisto delscegliesse la 'camiseta' indossata fino a due stagioni fa da, invece l'ex Chelsea l’avrebbe rifiutata in favore del 23 come svela il quotidiano 'Marca'. Già occupata la 10 in favore del Pallone d’Oro Modric, Hazard avrebbe scelto il 23 per la sua passione per il basket e per Michael Jordan.