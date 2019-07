LUGANO INTER SENSI CONTE / Buona la prima in amichevole per l'Inter di Antonio Conte. Intervistato al termine del match vinto contro il Lugano, il neo acquisto Stefano Sensi, subito in gol con la maglia nerazzurra, ha commentato così la prima uscita stagionale: "Abbiamo fatto una buona prestazione, non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perché abbiamo provato a portare in campo i concetti del mister".

Sul gol all'esordio: "Sono felice, è sempre importante partire con il piede giusto e credo di averlo fatto. Abbiamo cercato di mettere sin dal primo giorno di ritiro l'intensità che vorremo tenere in campionato. Personalmente è una grande motivazione lavorare con Conte, c'è grande voglia di migliorarsi allenamento dopo allenamento".