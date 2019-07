CHELSEA BAYERN HUDSON-ODOI / Il Bayern Monaco torna sulle tracce di Hudson-Odoi.

Il club bavarese non molla il giovane attaccante, nonostante l'intenzione deldi non privarsi questa estate del giocatore. Stando al 'Daily Mail' il Bayern potrebbe alzare ad oltre 45 milioni di euro l'offerta per convincere il Chelsea a privarsi di Hudson-Odoi. Il classe 2000 non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra un anno.