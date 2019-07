ATALANTA ZAPATA MANCINI GASPERINI/ Intervenuto dopo la vittoria sulla Rappresentativa Città di Clusone, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato di calciomercato: "Al momento Gianluca Mancini è ancora con noi, si aggregherà domenica prossima.

Duvaninvece arriverà il 24, per lui non sono arrivate maxi offerte da tenere in considerazione". Per le ultime notizie sulla finestra estiva dei trasferimenti---> clicca qui!

Gasperini ha poi trattato di nuovo l'argomento Mancini, nel mirino della Roma: "Se dovesse andar via, andrebbe sostituito con un altro elemento di valore".