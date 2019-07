BARCELLONA GRIEZMANN / La querelle con l'Atletico Madrid non si è ancora risolta, ma il Barcellona ha già presentato Antoine Griezmann. Si è infatti tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa del nuovo attaccante blaugrana, che ha dichiarato: "Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura che mi aspetta.

Con il Barcellona voglio fare cose importanti, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Sono molto felice di venire a giocare qui e non vedo l'ora di cominciare. Il Barça è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande. Non vedo l'ora di giocare al Camp Nou".

Un commento, poi, sulla possibilità di affiancare Messi in attacco: "Messi è una leggenda. È una gioia enorme poter giocare con lui".