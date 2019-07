BARCELLONA GRIEZMANN / La querelle con l'Atletico Madrid non si è ancora risolta, ma il Barcellona ha già presentato Antoine Griezmann. Si è infatti tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa del nuovo attaccante blaugrana, che ha dichiarato: "Qui per me si presenta una nuova sfida. Voglio trovare un posto importante nell'undici titolare e vincere trofei che mancano nel mio palmares, come ad esempio la Champions League. Lasciare un club come l'Atletico Madrid in cui hai tanti amici non è mai facile.

Avrò sempre ammirazione per loro e ho sempre dato tutto fino alla fine per quella maglia. Non mi vergogno di niente. Da oggi però voglio fare cose importanti con il Barcellona, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Non vedo l'ora di cominciare. Il Barça è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande".

Un commento, poi, sulla possibilità di affiancare Messi in attacco: "Messi è una leggenda. È una gioia enorme poter giocare con lui".