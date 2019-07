LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Al centro di numerose voci di mercato, si parla di un forte interessamento del Manchester United, Sergej Milinkovic-Savic non ha partecipato alla prima amichevole stagionale della Lazio contro l'Auronzo (18-0 il risultato finale).

Nessun collegamento però con il calciomercato e il possibile addio alla società biancoleste: il centrocampista ha accusato un problema alla caviglia e non è stato schierato da Simone. Per laquella di oggi è stato il debutto: da segnalare le belle performance di, entrambi autori di una tripletta. Due gol a testa per Acerbi, Caicedo e Patric.