CALCIOMERCATO INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED/ Romelu Lukaku, centravanti in uscita dal Manchester United, potrebbe approdare all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato.

L'attaccante belga, ex Everton, è infatti nel mirino del club nerazzurro e di Antonioche lo vorrebbe per completare il reparto offensivo. Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal 'Daily Express', il Manchester United avrebbe anche trovato il sostituto di Lukaku. Si tratterebbe di Diego Costa, bomber dell'Atletico Madrid in uscita dal club allenato dal CholoSimeone.