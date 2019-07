LUGANO INTER CRONACA CONTE SENSI/ Prima uscita e prima vittoria per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. La squadra allenata dal tecnico leccese ha infatti superato per 2 a 1 il Lugano, club padrone di casa nonchè sede del ritiro estivo dei nerazzurri. A sbloccare il risultato ci ha pensato subito il nuovo acquisto, Stefano Sensi, autore di un super gol dalla distanza.

Qualche minuto più tardi, De Vrij raddoppia ma la rete viene annullata dal VAR per un fuorigioco di Danilo D'Ambrosio. Il gol del 2-0 arriva comunque ma dal piede di Marcelo Brozovic, servito bene da Perisic. Nella ripresa spazio anche per Valentino Lazaro che non ha però inciso particolarmente sul match. Nel finale invece, arriva la rete di Kryeziu che accorcia le distanze, ma non basta.