JUVENTUS ISCO PSG / Tentazione Isco per la Juventus con i bianconeri pronti ad approfittare della situazione in casa Real Madrid: il trequartista, seppur apprezzato da Zinedine Zidane, non parte titolare e l'intenzione del club spagnolo è di monetizzare una sua eventuale cessione.

Questione di offerta quindi con Florentinoche, come dimostra la trattativa per James Rodriguez , non ha intenzione di concedere sconti. Proprio per questo, riferisce 'Le Parisien', Isco non sarebbe un obiettivo raggiungibile dal: dopo i quattro acquisti già perfezionati, Leonardo è alle prese con il casoche vuole andare via, destinazione. Secondo il quotidiano spagnolo, i parigini non avrebbero intenzione di svenarsi per Pepe, si parla di offertada 80 milioni, né per: per questo sarebbero intenzionati a farsi da parte.