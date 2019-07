ATLETICO MADRID MORATA CHELSEA / "Sono molto contento di essere stato riscattato. La verità è che non ho mai voluto neanche pensare alla possibilità di tornare al Chelsea". In un'intervista rilasciata all'agenzia 'EFE', Alvaro Morata ha 'salutato' così il Chelsea dopo la permanenza all'Atletico Madrid.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato

L'ex Juventus ha definito i 'Colchoneros' la miglior opzione possibile: "Apprezzo molto tutti gli sforzi fatti dal club, so che anche molti di loro hanno fatto molto per farmi rimanere qui. Non era un'operazione facile e soprattutto con il Chelsea, con il quale non è facile trattare, quindi apprezzo tutto quello che ha fatto il club. L'Atletico è la migliore opzione che mi potesse capitare".