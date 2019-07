JUVENTUS RAMSEY / In casa Juventus l'attesa è tutta per de Ligt, ma domani sarà la giornata di Aaron Ramsey.

In un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha infatti annunciato la conferenza stampa di presentazione del centrocampista gallese: "Domani alle 14.30 sarà il momento della presentazione ufficiale di Aaron Ramsey. Il campione gallese sarà in conferenza stampa in diretta dalla Sala Stampa dell'Allianz Stadium".