ATALANTA MALINOVSKYI / L'Atalanta ha un nuovo centrocampista: manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'affare è ormai completato. Ruslan Malinovskyi è sbarcato in Italia: il 26enne centrocampista ucraino è atterratto a Milano ed è pronto ad iniziarae la sua nuova avventura con la società bergamasca.

Il calciatore è stato prelevato dalper una cifra di poco inferiorei ai 14 milioni di euro: "Sono felice, ma non posso ancora parlare: firmo il contratto poi potrermo parlare. Forza Atalanta".

Il 26enne, ex Shakhtar, era corteggiato anche dalla Sampdoria ed in passato è stato accostato anche al Napoli: l'arrivo in Italia però è avvenuto con la maglia dell'Atalanta. Oggi lo sbarco, poi visite mediche e firme: la squadra orobica è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per Gasperini.