INTER REAL MADRID BALE / Non c'è spazio per Gareth Bale nel nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane: l'attaccante gallese sarebbe fuori dai progetti dell'allenatore francese ed aspetta l'offerta giusta per partire.

Tra le squadre interessate c'è anche l'Inter, oltre ai club di Premier League, che ora sanno qual è la cifra da sborsare per il colpo Bale: come si legge su 'ABC', infatti, Florentino Perez avrebbe fissato in 70 milioni di euro il prezzo per cedere il gallese. La volontà dei blancos è chiara: fare cassa e vendere bene tutti i calciatori in esubero tra i quali c'è anche l'ex. Nei giorni scorsi si era parlato di contatti della dirigenza dell'Inter con l'entourage del calciatore, incontri poi smentiti dagli stessi agenti.