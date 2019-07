INTER NAINGGOLAN ICARDI / Radja Nainggolan come Mauro Icardi: accomunati dall'annuncio di Marotta della scorsa settimana, il destino di belga e argentino continua ad essere unito.

Come ieri l'attaccante, oggi il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato e poi, con l'autorizzazione della società, ha lasciato il ritiro di: niente amichevole, la prima uscita stagionale dell'di, e rientro a Milano con il futuro tutto da scrivere. Come si legge su 'gazzetta.it', per il belga non è ancora chiaro se parteciperà alla tournée inoppure no: per l'exla certezza è che la società nerazzurra aspetta acquirenti con la Cina che non è una soluzione da escludere, anche se il calciatore preferirebbe restare in Europa con timidi sondaggi dalla Premier League che, ad oggi, non si sono trasformati in trattative.