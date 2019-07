NAPOLI CALLEJON / Protagonista nella prima uscita stagionale con il gol contro il Benevento, Josè Maria Callejon ha parlato a 'Sky' del ritiro e anche del suo futuro: "Dal primo giorno che sono arrivato a Napoli mi sono sentito a casa e fino all'ultimo giorno che sarò qui darò il massimo per la società, per i compagni, per la città. Per questo progetto mi sento ancora importante.

Da anni ilsta crescendo, ci manca pochissimo. Dobbiamo stare concentrati su questo ritiro". Un occhio anche al nuovo arrivo: "E' un grandissimo difensore, con Koulibaly formerà una bellissima coppia: siamo contenti di averlo con noi". Al momento per il futuro dello spagnolo non si registrano contatti con il Napoli anche se l'entourage di Callejon resta ottimista nonostante il contratto in scadenza nel 2020.