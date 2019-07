BOLOGNA MIHAJLOVIC AIAC ULIVIERI / L'intero mondo del calcio si è stretto attorno a Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna ha ricevuto attestati di stima e conforto da parte di tanti ex giocatori ed esponenti del mondo calcistico.

L'ultimo messaggio è arrivato da Renzo, presidente dell'Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio): "Le partite più difficili le vincono i grandi uomini prima ancora che i grandi allenatori. E tu la vincerai. Per quello che ancora una volta hai dimostrato di essere; per il coraggio e la dignità con cui hai annunciato pubblicamente la tua malattia. Caro Sinisa, tutta l'Associazione Italiana Allenatori Calcio ti abbraccia idealmente e farà un tifo accanito per te".