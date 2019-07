F1, GP Silverstone, Verstappen-Leclerc: ancora scintille!

F1 GP SILVERSTONE VERSTAPPEN LECLERC / E' ancora Verstappen-Leclerc. I due piloti, dopo il Gp D'Austria, stanno continuando a dare spettacolo sul circuito di Silverstone, in Inghilterra.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Questa volta i giovani disi giocano il terzo posto e la sfida tra i due è subito entratata nel vivo: al primo Pit Stop Leclerc e Verstappen sono entrati insieme, attaccati, con il monegasco davanti ma ad entrare in pista per primo è stato l'olandese dopo un ruota a ruota incredibile. In pista però Leclerc si è ripreso subito la posizione ma la battaglia è solo all'inizio.