Calciomercato Milan, affare Praet: la decisione della Samp

CALCIOMERCATO MILAN PRAET SAMPDORIA / Praet è tra le idee a centrocampo per il Milan.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Misternon ha mai nascosto l'ammirazione per il calciatore belga, che conosce bene per averlo allenato alla. Il calciatore, al momento, però, non sembra essere una priorità per i rossoneri: Praet, finito nel mirino del Valencia, per adesso resta agli ordini diche lo ha inserito nella lista dei convocati per il ritiro estivo di Ponte di Legno.